Радченко: Некоторые игроки могут покинуть «Зенит», у команды должен быть план Б

Российский тренер Дмитрий Радченко высказался о возможном уходе ряда игроков из «Зенита».

«Вендел — очень сильный игрок, Кузяев очень много сделал для «Зенита», Барриос — один из лучших в чемпионате на своей позиции. Эти ребята могут покинуть «Зенит», поэтому план Б должен быть всегда», — приводит слова Радченко «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что пока у наставника «Зенита» Сергея Семака нет решения, кем заменить этих футболистов в центральной оси, тренер пытается найти различные варианты.

1 июля «Зенит» одержал победу над «Нефтчи» в первом матче Кубка PARI Премьер. Следующая игра состоится 4 июля, в которой «сине-бело-голубые» встретятся с «Црвеной Звездой».