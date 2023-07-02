Игнашевич считает, что первые десять туров РПЛ станут показательными для «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящего сезона Российской премьер-лиги. Напомним, калининградский клуб занял второе место по итогам минувшего сезона в Первой лиге и впервые за 25 лет сыграет в элитном дивизионе.

«У нас еще месяц на подготовку, это раз. Возможно, у нас будут новички. Первые 10 туров для «Балтики» станут показательными. После этого можно будет говорить о том, какие у команды задачи», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 21-23 июля. В первом туре подопечные Игнашевича встретятся с «Сочи».