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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнашевич считает, что первые десять туров РПЛ станут показательными для «Балтики»

02 Июля 2023 • 10:02 Комментировать

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящего сезона Российской премьер-лиги. Напомним, калининградский клуб занял второе место по итогам минувшего сезона в Первой лиге и впервые за 25 лет сыграет в элитном дивизионе.

«У нас еще месяц на подготовку, это раз. Возможно, у нас будут новички. Первые 10 туров для «Балтики» станут показательными. После этого можно будет говорить о том, какие у команды задачи», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 21-23 июля. В первом туре подопечные Игнашевича встретятся с «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич
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