Шмаров: «Для борьбы с «Зенитом» «Спартаку» надо прибавить в желании и страсти»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о том, чего не хватает «красно-белым» для борьбы с «Зенитом» за чемпионский титул.

Напомним, что минувший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на третьем месте турнирной таблицы, отстав от первого «Зенита» на 16 очков.

«Класс футболистов питерского клуба, а именно бразильцев — выше. Потому они и преобладают в российском футболе. А прибавить «красно-белым» надо в желании победить и страсти. Если класса нет, то на поле должна быть страсть», — цитирует Шмарова «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних сезонов РПЛ кряду. «Спартак» же свой последний на сегодняшний день титул завоёвывал в 2017 году.