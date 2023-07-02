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Дуймович: «Главное для Захаряна и Тюкавина — показывать результат, чтобы в будущем уехать в Европу»

02 Июля 2023 • 09:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Бывший полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович поделился мнением об игре молодых футболистов московского клуба Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

По мнению эксперта, и Захаряну, и Тюкавину не хватает стабильности. Однако, как отмечает Дуймович, это обычное явление для молодых игроков.

«Ничего удивительного в таком спаде нет — надо тренироваться, сохранять максимальное спокойствие и держать форму. Главное для молодых динамовцев, Захаряна и Тюкавина — показывать результат, чтобы при желании в будущем уехать в Европу», — цитирует Дуймовича Sport24.

В минувшем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. На счету 21-летнего Тюкавина 10 мячей и семь ассистов в 38 встречах.   

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Томислав Дуймович Арсен Захарян Константин Тюкавин
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