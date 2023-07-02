Дуймович: «Главное для Захаряна и Тюкавина — показывать результат, чтобы в будущем уехать в Европу»

Бывший полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович поделился мнением об игре молодых футболистов московского клуба Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

По мнению эксперта, и Захаряну, и Тюкавину не хватает стабильности. Однако, как отмечает Дуймович, это обычное явление для молодых игроков.

«Ничего удивительного в таком спаде нет — надо тренироваться, сохранять максимальное спокойствие и держать форму. Главное для молодых динамовцев, Захаряна и Тюкавина — показывать результат, чтобы при желании в будущем уехать в Европу», — цитирует Дуймовича Sport24.

В минувшем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. На счету 21-летнего Тюкавина 10 мячей и семь ассистов в 38 встречах.