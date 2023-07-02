Семак оценил игровые качества новичка «Зенита» Коваленко

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.

«Коваленко - очень перспективный игрок. Ему надо адаптироваться. Он может играть на разных позициях. Всё зависит от него. У него есть хорошие качества. Надеюсь, быстро адаптируется», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Коваленко перешел в петербургский клуб в пятницу, 30 июня. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

В прошлом сезоне Александр играл на правах аренды за «Сочи». Он принял участие в 23 матчах РПЛ, отметившись голом и двумя ассистами.