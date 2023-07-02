Семак высказался о ситуации с Барриосом и Венделом

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с полузащитниками команды Вильмаром Барриосом и Венделом.

«Барриос получил несколько дополнительных выходных, так как он единственный из иностранцев оставался до конца чемпионата. Но, насколько понимаю, и Вендел, и Барриос должны приехать в ближайшие дни», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что накануне петербургский коллектив отпраздновал победу над «Нефтчи» (3:1) в товарищеской встрече.

В прошедшем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Это пятый подряд чемпионский титул для подопечных Семака.