Бакаев отреагировал на новость об интересе «Локомотива»

Хавбек петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев отреагировал на новость об интересе со стороны московского «Локомотива».

«Новости об интересе «Локомотива» видел только в интернете. Обычно я не лезу - это больше дела Германа Ткаченко и моего отца. Они решают подобные моменты», - передает слова полузащитника издание «Чемпионат».

Напомним, что Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» в статусе свободного агента. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года. В минувшем сезоне Зелимхан принял участие в 26 поединках за «сине-бело-голубых», забил три гола и отдал две результативные передачи.