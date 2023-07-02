Бакаев: «На 100% чувствую себя своим в «Зените»

Хавбек петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как себя чувствует в стане «сине-бело-голубых».

«На сто процентов чувствую себя своим в «Зените». Все ребята шикарные, со всеми хорошие отношения. Бразильцы в коллективе? Исключительно хорошая атмосфера. Выучил ли всех по именам? Да», - передает слова полузащитника издание «Чемпионат».

Контракт Бакаева с петербургским клубом рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро. В минувшем сезоне Зелимхан принял участие в 26 поединках во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.