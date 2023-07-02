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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин: «Зенит» будет пробовать пройти весь сезон без поражений»

02 Июля 2023 • 08:15 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о целях своей команды на следующий сезон.

«Главное - стать чемпионами. Каким образом - это уже второстепенное. Пробовать будем, конечно пройти весь сезон без поражений. А там посмотрим», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в прошлом сезоне. Команда Сергея Семака в пятый раз подряд выиграла золотые медали.

В первом туре нового розыгрыша Премьер-лиги «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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