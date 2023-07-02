Хаджи: «Уверенная победа «Зенита» закономерна»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал победу петербургского «Зенита» над азербайджанским «Нефтчи» (3:1) в рамках предсезонного турнира.

«Как игра «Зенита»? Все осталось, как и было: идут в атаку - молодцы. У них все стабильно. «Нефтчи»? Сейчас выглядит обычной средней командой. Уверенная победа «Зенита» закономерна», - передает слова Александра «Матч ТВ».

Напомним, что поединки турнира проходят в Санкт-Петербурге. Турнир будет проводиться с 1 по 15 июля. Также участие в нем принимают сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».