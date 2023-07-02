Аршавин высказался об уходе из «Зенита»

Бывший игрок петербургского «Зенита», а ныне заместитель гендиректора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин отреагировал на информацию о возможном уходе.

«Слухи остались слухами. Я остаюсь в «Зените», - передает слова Аршавина издание «РБ Спорт».

Напомним, что Андрей занимает свой пост в петербургском коллективе с 2022 года.

Большую часть своей игровой карьеры Аршавин провел в стане «сине-бело-голубых». В составе петербургского коллектива он сыграл 376 поединков, в которых отметился 80 голами и 108 результативными передачами.

В прошлом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ.