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Аршавин высказался об уходе из «Зенита»

02 Июля 2023 • 08:05 Комментировать

Бывший игрок петербургского «Зенита», а ныне заместитель гендиректора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин отреагировал на информацию о возможном уходе.

«Слухи остались слухами. Я остаюсь в «Зените», - передает слова Аршавина издание «РБ Спорт».

Напомним, что Андрей занимает свой пост в петербургском коллективе с 2022 года.

Большую часть своей игровой карьеры Аршавин провел в стане «сине-бело-голубых». В составе петербургского коллектива он сыграл 376 поединков, в которых отметился 80 голами и 108 результативными передачами.

В прошлом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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