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Пономарёв: «Зенит» на две головы выше «Нефтчи»

02 Июля 2023 • 07:47 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о победе петербургского «Зенита» над «Нефтчи» (Азербайджан) в поединке предсезонного турнира. Подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 3:1.

«Неплохо «Зенит» сыграл, но «Нефтчи» - слабая команда. Слабые игроки у «Нефтчи». Ничего интересного в их игре нет. Победил «Зенит» на классе. По игре он на две головы выше своего соперника», - приводятся слова эксперта на страницах Rusfootball.

В следующем поединке предсезонного турнира «Зенит» встретится с белградской «Црвеной Звездой». Также «сине-бело-голубым» предстоит поединок против стамбульского «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нефтчи Владимир Пономарёв
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