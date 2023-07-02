РПЛ превратится в Медиалигу: что будет, если Дзюба станет «тренеришкой»

34-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба на праздновании 100-летия московского спорта в «Лужниках» выразил желание стать тренером по окончании игровой карьеры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чем может обернуться такая идея одного из главных возмутителей спокойствия в российском футболе.

Взрывной тандем

Одного из – потому что Дзюба соперничает в плане разнузданности со своим юморным товарищем Леонидом Слуцким. Найдя друг друга, они слились в экстазе шуток на грани и даже за гранью фола. Те самые зарисовки Дзюбы с огромным бананом в памперсах и рьяно накачивающим мяч Слуцким навсегда войдут в их профайлы. Это ещё не считая серии непосредственно интимных видео Дзюбы, сдобренных горячими комментариями и соответствующей мимикой.

Американские горки

Вообще, Дзюба очень противоречив. Его игровая карьера была полна взлётов и падений, когда он то закисал, то снова вскипал в положительном смысле этого слова на футбольном поле. В том же «Зените» у него было по три приличных и блеклых периода, сменявших друг друга. Потом – провал в Турции и сценарий феникса в «Локомотиве». Соответственно, есть основания предполагать, что и в качестве тренера у Дзюбы будут своеобразные американские горки.

Тлетворное влияние на неокрепшие умы?

Как правило, известные футболисты успешно выучиваются в Академии тренерского мастерства РФС. Что касается Александра Мостового, то у него отдельная история. Хотя при желании можно нафантазировать, что некие недоброжелатели помешают Дзюбе получить первоначальную лицензию C. Как? Упирая на то, что его поведение и репутация могут оказать негативное влияние на юных игроков в детско-юношеском футболе, с которого предписано начинать восхождение по тренерской лестнице.

Сразу в Медиалигу?

Итак, представим, что Дзюба возглавил команду Премьер-лиги. Что тогда будет? РПЛ по сути превратится в Медиалигу. Хорошо это или нет, но будет уже другой футбол с высокой концентрацией элементов шоу и скандалов. Кстати, Дзюба ведь может сразу пойти тренером в медиафутбол. И там он будет смотреться весьма органично. Про Слуцкого вот уже ходят слухи, что он возглавит медиакоманду GOATS. Конечно, Леонид Викторович заслужил это. И Дзюба заслужит.

Что там с авторитетом?

Говорят, подопечные будут смеяться с Дзюбы, учитывая его бэкграунд с известными видео. Да, будут. Ну а с какого тренера футболисты не смеются между собой? Разве что с Феликса Магата, Валерия Овчинникова и Павла Яковенко, привыкших держать всех в ежовых рукавицах. С Байдачного же смеялись? Дело, опять-таки, в том, оседлает ли Дзюба свою волну в новом тренерском статусе. Мотиватором он точно будет знатным, а вот приложатся ли остальные компоненты успеха, покажет только время.

Кирилл Иванцов