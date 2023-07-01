«Ростов» разгромил новичка Первой лиги

«Ростов» Валерия Карпина 1 июля в рамках товарищеского матча сыграл с новороссийским «Черноморцем» Константина Зырянова. Дончане на классе разгромили своего соперника из дивизиона ниже – 4:1.

Голами в составе «жёлто-синих» отметились Роман Тугарев (с пенальти) и Егор Голенков. Дубль оформил форвард Николай Комличенко.

Напомним, что «Черноморец» вышел по итогам сезона во второй по силе дивизион России впервые за 11 лет.

«Ростов» в минувшем сезоне едва не взял медали Премьер-лиги, финишировав на четвёртом месте.