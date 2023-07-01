Назван самый дорогостоящий россиянин в мировом футболе

Полузащитник «Монако» Александр Головин – самый дорогостоящий российский игрок в мире. Рейтингом делится портал Transfermarkt.

Так, Головин практически в два раза опережает по стоимости ближайшего преследователя – голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Стоимость игроков – 28 млн евро и 16 млн соответственно. На третьем месте – молодой полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян – 15 млн. Четвёртое и пятое места делят Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва) и Алексей Миранчук («Аталанта») – оба игрока оцениваются в 12 млн.

Шестое и седьмое места – у Ивана Облякова (ЦСКА, Москва) и Далера Кузяева, который ныне является свободным агентом. Каждый из них оценивается авторитетным порталом в 10 млн евро.