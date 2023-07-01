Бывший нападающий московского «Динамо» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об изменении правил офсайда в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов. Сообщается, что теперь «вне игры» там будет фиксироваться, только если игрок атаки всем телом опережает защитника.

- Как относитесь к такому нововведению?

- Было много ошибок в определении офсайда. Сейчас нападающим разрешили почти всем телом располагаться за спиной защитника, а потом, наверно, вообще отменят положение «вне игры». Посмотрим, к чему приведёт этот эксперимент.

- То есть вы считаете, что со временем офсайды уйдут в прошлое?

- Вообще на самом деле для повышения зрелищности и большего числа забитых голов офсайды действительно можно отменить. Но это будет решать уже ФИФА.

- Тогда тактика совсем упростится, и все станут играть в «бей-беги»?

- Всё равно защитники будут опекать нападающих. Но нужно смотреть ситуацию на практике. Пока где-то внедряется эксперимент, который предложил Венгер, а потом уже будут решать, нужно вводить новые правила повсеместно или нет.