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Булыкин: «Наверное, офсайды вообще отменят» эксклюзив

01 Июля 2023 • 20:59 Комментировать (1)

Бывший нападающий московского «Динамо» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об изменении правил офсайда в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов. Сообщается, что теперь «вне игры» там будет фиксироваться, только если игрок атаки всем телом опережает защитника.

- Как относитесь к такому нововведению?

- Было много ошибок в определении офсайда. Сейчас нападающим разрешили почти всем телом располагаться за спиной защитника, а потом, наверно, вообще отменят положение «вне игры». Посмотрим, к чему приведёт этот эксперимент.

- То есть вы считаете, что со временем офсайды уйдут в прошлое?

- Вообще на самом деле для повышения зрелищности и большего числа забитых голов офсайды действительно можно отменить. Но это будет решать уже ФИФА.

- Тогда тактика совсем упростится, и все станут играть в «бей-беги»?

- Всё равно защитники будут опекать нападающих. Но нужно смотреть ситуацию на практике. Пока где-то внедряется эксперимент, который предложил Венгер, а потом уже будут решать, нужно вводить новые правила повсеместно или нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин офсайд
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Комментарии (1)
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CERG
01 Июля 2023 в 21:45
Сейчас форварды максимум могут скинуть мяч назад партнерам, когда им отдают длинную передачу. Это еще попробуй сделать. Отмена оффсайдов приведет к удлинению атаки, сделает контратаки быстрее..
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