Мостовой: «Не будет сюрпризом, если бразильцы «Зенита» начнут уезжать»

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Александр Мостовой высказался о возможном уходе бразильских игроков из петербургского «Зенита».

«Не будет сюрпризом, если бразильцы «Зенита» начнут потихоньку уезжать. Ясно, что уход Вендела скажется. Но «Зенит» отличается тем, что вместо Вендела могут купить другого сильного игрока», - передает слова Мостового издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. Это пятый подряд титул для подопечных Сергея Семака.

На счету Вендела девять голов и пять ассистов в 33 поединках прошлого сезона.