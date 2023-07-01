Сперцян – самый дорогой армянский игрок в мире, Мхитарян – третий

Лидер атаки «Краснодара» Эдуард Сперцян признан порталом Transfermarkt самым дорогим армянским футболистом. Так, сегодняшняя стоимость атакующего полузащитника – 12 млн евро.
По показателю Сперцян на 5 млн превосходит второго армянина рейтинга – Лукаса Селараяна, который является полузащитником клуба МЛС «Коламбус Крю».
На третьем месте – знаменитый армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян, 34-летнего игрока портал оценивает в 6 млн евро.
Любопытно, пятёрку замыкают два игрока РПЛ – это Наир Тикнизян, защитник московского «Локомотива» и Хорен Байрамян – полузащитник «Ростова». Их Transfermarkt оценивает в 2,5 млн и 1,5 млн евро соответственно.
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