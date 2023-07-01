Булыкин: «Из Дзюбы может получиться хороший тренер»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин оценил Артёма Дзюбу как потенциального футбольного тренера после окончания карьеры.

«Из Дзюбы может получиться хороший тренер, если он пойдёт на учебу, вникнет во все нюансы, получит опыт в одной из команд. Как минимум, из него выйдет хороший тренер-мотиватор», - рассуждает Булыкин для «Газеты.Ру».

Напомним, что Дзюбе на данный момент 34 года, не так давно форвард продлил свой контракт со столичным «Локомотивом» по схеме «1+1».

«Любой бывший футболист, игравший на хорошем уровне, может быть тренером», - добавил Булыкин.

Ранее шансы Дзюбы стать тренером оценил ветеран «Спартака» Валерий Гладилин.

Сам Дзюба также заявлял о планах попробовать себя в роли тренера.