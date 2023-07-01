«Легенды футбола» сыграли против жителей Подольска

Команда «Легенды футбола» продолжает турне по Московской области. Сегодня ветераны играли против местных жителей Подольска и победили со счётом 5:4. В звёздном составе сыграли Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов и Александр Филимонов. И если все они уже принимали участие в подобных поединках, то форвард Роман Павлюченко дебютировал в проекте «Выходи во двор». Игру для болельщиков комментировал знаменитый журналист Виктор Гусев.

В воскресенье ветераны проведут еще один матч, уже в Раменском, сообщают «Вести Подмосковья».