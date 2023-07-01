Гладилин оценил шансы Дзюбы стать тренером

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможной работе Артёма Дзюбы футбольным тренером.

«Это не проблема для него. Главное, как он освоит эту профессию. Это будет тяжело с его характером и амбициями. Но у него есть целеустремленность. Все будет зависеть от него», - передает слова Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, что Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале на правах свободного агента. Нападающий забил восемь мячей и сделал пять ассистов в 11 поединках Российской премьер-лиги. После завершения сезона стороны пролонгировали сотрудничество до лета следующего года.