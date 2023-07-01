Колодин предположил, что может помешать Личке работать в «Динамо»

Бывший российский защитник столичного «Динамо» Денис Колодин считает, что новому тренеру «бело-голубых» Марцелу Личке будет непросто после назначения в московский клуб. А всё из-за спроса, который с тренера будет в Москве гораздо выше, чем на Южном Урале.

«Ему точно будет непросто. Одно дело работать в «Оренбурге» без давления, а другое дело — «Динамо», в больших клубах работать всегда сложнее», - рассказал Колодин «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в минувшем сезоне «Оренбург» Лички финишировал на седьмом месте в РПЛ, повторив лучшее достижение этой южноуральской команды в элите российского футбола.

Колодин подвёл итоги сезона для московского «Динамо»