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Колодин предположил, что может помешать Личке работать в «Динамо»

01 Июля 2023 • 19:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Бывший российский защитник столичного «Динамо» Денис Колодин считает, что новому тренеру «бело-голубых» Марцелу Личке будет непросто после назначения в московский клуб. А всё из-за спроса, который с тренера будет в Москве гораздо выше, чем на Южном Урале.

«Ему точно будет непросто. Одно дело работать в «Оренбурге» без давления, а другое дело — «Динамо», в больших клубах работать всегда сложнее», - рассказал Колодин «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в минувшем сезоне «Оренбург» Лички финишировал на седьмом месте в РПЛ, повторив лучшее достижение этой южноуральской команды в элите российского футбола.

Колодин подвёл итоги сезона для московского «Динамо»

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Денис Колодин Оренбург Марцел Личка
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