Агент: «Работаем над трансфером Олусегуна из «Краснодара»

Футбольный агент Вильям Д’Авила, который представляет интересы форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна, высказался о будущем своего клиента.

«Мы все еще работаем над трансфером Олакунле из «Краснодара». На данный момент относительно его будущего ничего не решено», - цитирует агента издание Sport24.

21-летний нападающий играет за краснодарский коллектив с июля 2022 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Олусегун провел 24 поединка, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.

«Краснодар» финишировал в РПЛ на шестой строчке в турнирной таблице.