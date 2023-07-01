Булыкин предположил, сколько лет Дзюба ещё сможет играть на хорошем уровне

Экс-нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий относительно карьеры форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

«Сколько Дзюба сможет еще играть на приличном уровне? Не знаю. Если смотреть на Златана Ибрагимовича, то можно играть долго. Думаю, пару лет Дзюба еще отыграет», - приводятся слова Булыкина на страницах «Газета.Ру».

Дзюба присоединился к «железнодорожникам» на правах свободного агента в феврале. В чемпионате России нападающий принял участие в 11 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.