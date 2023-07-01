Гладилин ответил, сколько ещё будет играть Дзюба

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о карьере нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Сколько Дзюба сможет еще играть? Все зависит от него. Он игрок такого плана, что нужно, чтобы тренер нашел ту схему, в которой Дзюба будет полезен», - передает слова Гладилина «Газета.Ру».

В феврале 34-летний центрфорвард присоединился к «Локомотиву». В составе столичного коллектива Дзюба провел 11 поединков в Российской премьер-лиге, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач. По завершении сезона Артём продлил контракт с «железнодорожниками» на один сезон.