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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» уверенно разобрался с дублем «Зенита»

01 Июля 2023 • 19:17 Комментировать

Грозненский «Ахмат» 1 июля в Кисловодске уверенно обыграл «Зенит-2», счёт матча – 4:2.

Дублем в составе грозненцев отметился форвард Мохамед Конате, по голу на счету Бернарда Бериши и Ивана Олейникова. В составе питерской команды отличились Игорь Козлов и Руслан Хайлоев.

Напомним, что «Ахмат» завершил минувший сезон в РПЛ на пятом месте, выдав рекордный результат за всё время выступлений в элитном футбольном дивизионе России. Возглавляет команду опытный российский специалист Сергей Ташуев.

Главный тренер «Ахмата» рассказал о трансферных планах клуба

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит-2 Ахмат
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