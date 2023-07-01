«Ахмат» уверенно разобрался с дублем «Зенита»

Грозненский «Ахмат» 1 июля в Кисловодске уверенно обыграл «Зенит-2», счёт матча – 4:2.

Дублем в составе грозненцев отметился форвард Мохамед Конате, по голу на счету Бернарда Бериши и Ивана Олейникова. В составе питерской команды отличились Игорь Козлов и Руслан Хайлоев.

Напомним, что «Ахмат» завершил минувший сезон в РПЛ на пятом месте, выдав рекордный результат за всё время выступлений в элитном футбольном дивизионе России. Возглавляет команду опытный российский специалист Сергей Ташуев.

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