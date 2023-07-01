Гойло и Ду Кейрос дебютируют за «Зенит»

1 июля в рамках предсезонного товарищеского Кубка PARI Премьер питерский «Зенит» встречается с бакинским «Нефтчи».

Российский клуб огласил свой состав на игру:

Гойло, Круговой, Чистяков, Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Бакаев, Мостовой, Сергеев;

Любопытно, что этот матч станет первым за петербургский клуб для вратаря Никиты Гойло и бразильского полузащитника Ду Кейроса, пускай турнир и не носит официального характера.

Напомним, что помимо «Нефтчи», на турнире «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» (Сербия) и «Фенербахче» (Турция).