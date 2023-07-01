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«Родина» усилилась опытным российским полузащитником официально

01 Июля 2023 • 18:46 Комментировать

Пресс-служба столичной «Родины» сообщила о пополнении – команду усилил 34-летний российский полузащитник Сергей Ткачёв. Опытный игрок известен своими выступлениями за «Кубань», харьковский «Металлист», столичные «Локомотив» и ЦСКА, а также другие клубы из России и Украины.

Напомним, что минувший сезон Ткачёв также провёл в Первой лиге – футболист выступал за кризисный тульский «Арсенал», занявший по итогам сезона 13-е место. Сам футболист отметился в сезоне шестью голами в 28 встречах. В целом, в Туле игрок провёл порядка шести последних лет карьеры.

«Родина» по итогам сезона-2022/23 едва не вышла в Премьер-лигу через стыковые матчи.

Парфёнов: «Главным усилением «Родины» будет сохранить костяк команды»

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Евро-Футбол.Ру,
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