Новичок «Балтики» Галоян рассказал о тренировках под руководством Игнашевича

Артур Галоян, талантливый армянский футболист и новичок калининградской «Балтики» прокомментировал летние сборы своей команды.

«Работа у нас тяжёлая очень. В тренировках как беговые упражнения есть, так и игровые. Очень интенсивно тренируемся, приходим, отдыхаем, потом снова на тренировку. Рабочий режим», - цитирует Галояна «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» уже очень скоро сыграет в элитном российском дивизионе впервые за 25 лет. Возглавляет команду бывший защитник сборной России, а ныне молодой тренер Сергей Игнашевич.

Галоян пополнил «Балтику» текущим летом, перебравшись в Калининград из владикавказской «Алании».

«Очень быстро адаптировался, ребята хорошо приняли. Я в рабочую атмосферу окунулся сразу», - добавил молодой футболист.