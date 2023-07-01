Гришин: «Вендел — неплохой футболист, но только для РПЛ»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился комментарием о возможном уходе хавбека Маркуса Вендела из «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Для «Зенита» уход Вендела будет потерей. Вендел — неплохой футболист для РПЛ, но это только для нашего чемпионата. «Зенит» может спокойно его заменить», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

25-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2020 года. В минувшей кампании футболист появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, в которых девять раз смог огорчить соперников. Кроме того, в копилке Вендела пять результативных передач.

Ранее наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак подтвердил возможный уход Вендела.