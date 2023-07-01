Гришин: «Если ЦСКА будет играть так же, как весной, то сможет оказать какое-то сопротивление «Зениту»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о чемпионской гонке в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Если бразильцы останутся в «Зените», то петербуржцы опять будут фаворитами. Преимущество «Зенита» будет очевидным, но если ЦСКА будет играть так же, как весной, то сможет оказать какое-то сопротивление», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА финишировал на второй позиции. Бронзу забрал «Спартак».

Старт нового розыгрыша Российской премьер-лиги запланирован на 21-23 июля. В первом туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Зенит» встретится с «Пари НН».