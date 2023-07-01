Мостовой: «Вендел — ключевой игрок «Зенита», его уход — потеря для команды»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе полузащитника Маркуса Вендела из «Зенита».

«Вендел — ключевой игрок «Зенита», его уход — сто процентов потеря. Вендел входит в топ-3 лучших футболистов РПЛ», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Однако эксперт считает, что «Зенит» легко сможет найти замену бразильцу, ведь у них нет проблем с подписанием новых футболистов.

Сегодня, 1 июля, главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак сообщил, что руководство клуба разрешило искать Венделу новый клуб.

Рыночная стоимость 25-летнего хавбека, по данным Transfermarkt, составляет 24 млн евро.