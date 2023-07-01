Нагорных — о срыве трансфера Коваленко в «Локомотив»: «У нас везде ищутся теории заговора, это не тот случай»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника Александра Коваленко. 19-летний хавбек пополнил состав «Зенита».

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист не хочет переезжать в клуб из Санкт-Петербурга, однако звонок «Газпрома» все решил.

«Не имеем к этим домыслам никакого отношения. У нас везде ищутся теории заговора. Это точно не тот случай», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Прошлый сезон 19-летний игрок провел в самарских «Крыльях Советов», за которые выступал на правах аренды. В команде Игоря Осинькина Коваленко сыграл в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя мячами и отдал три голевых паса.