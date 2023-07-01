Бывший нападающий «Интера» Барбоза может перейти в российский клуб

Нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза может продолжить карьеру в России.

По информации Metaratings, один из клубов РПЛ ведёт активные переговоры с 26-летним бразильцем. Отмечается, что сам Барбоза готов к переезду в Россию.

Действующий контракт Барбозы с «Фламенго» рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 21 миллион евро.

Цвета «Фламенго» Барбоза защищает с января 2019 года. С тех пор за бразильский клуб нападающий успел провести 225 матчей, забить 135 голов и отдать 37 результативных передач. Ранее он также выступал за «Сантос», «Бенфику» и миланский «Интер».