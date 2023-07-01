Пименов положительно оценил трансфер Коваленко в «Зенит»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на переход полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит».

«Быть в одной команде с такими мастерами, как игроки «Зенита», — большой плюс для Коваленко. Тренируясь с ними, он, безусловно, прибавит в мастерстве», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Минувший сезон 19-летний хавбек провел на правах аренды в «Крыльях Советов». В 30 матчах во всех турнирах Коваленко забил два мяча и записал в свой актив три результативной передачи.

Трудовой договор футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Стоимость сделки составила два миллиона евро.