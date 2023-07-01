Барбоза: «Рябчук сможет усилить «Спартак»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в «Спартак».

«Интересный игрок, но в Португалии он не смог себя проявить. Думаю, что несмотря на это, у него есть большие возможности. Рябчук вполне сможет усилить «Спартак», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

По мнению агента, у Рябчука есть все необходимые качества, чтобы показать себя в России.

В завершившемся сезоне 25-летний футболист появился на поле в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет шесть результативных передач.