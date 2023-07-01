Рулевой «Галатасарая» лично хочет видеть Чалова в команде

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Журналист Якуп Чинар написал на своей страничке в социальной сети о том, что «Галатасарай» продолжает следить за 25-летним Чаловым. Отмечается, что наставник «Галатасарая» Окан Бурук лично заинтересован в услугах российского нападающего.

В прошедшем сезоне Чалов сыграл в 41 матче с учетом всех турниров, в которых забил 24 мяча и стал автором шести результативных передач.

Трудовой договор футболиста с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 12 млн евро.