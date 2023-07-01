«Спартак» не делал официального предложения «Олимпиакосу» по Рябчуку

Московский «Спартак» пока не направлял бумаги в «Олимпиакос» о намерении выкупить левого защитника Олега Рябчука. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега | Никитин».

По информации источника, 25-летний футболист действительно находится в шорт-листе «Спартака», однако не под первым номером. Отмечается, что «красно-белые» будут рассматривать вариант с возможным подписанием игрока только в том случае, если сделка по приоритетному варианту сорвется. Инсайдер добавил, что стоимость перехода Рябчука в «Спартак» может составить три-четыре миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Рябчук сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал шесть ассистов.