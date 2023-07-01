Вратарь «Факела» Гудиев высказался о конкуренции с Беленовым

Вратарь «Факела» Виталий Гудиев поделился мнением о конкуренции с Александром Беленовым.

«У нас здоровая конкуренция — это интересно и хорошо. Только тренировочный процесс и матчи, которые будут, дают возможность зарекомендовать себя в основном составе», — цитирует Гудиева пресс-служба «Факела».

Напомним, что и Гудиев, и Беленов пополнили состав «Факела» текущим летом. В минувшем сезоне 28-летний Гудиев выступал за «Химки», в составе которых провёл 11 матчей, пропустил 26 голов и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету 36-летнего Беленова четыре игры за «Рубин» и семь пропущенных голов.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице и сумел сохранить прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей «Енисей» (3:0).