Футбольный эксперт Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации вокруг нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

- Появились разговоры, что «Локомотив» может расторгнуть с Артемом Дзюбой контракт из-за его деятельности в медиа-пространстве. Что вы об этом думаете?

- Я видел немного этот скандальный ролик. Конечно, это не повод для расторжения договора. Вряд ли кто-то вообще думает на эту тему. Просто так поговорить лишний раз. Тем более Дзюба был в связке со Слуцким, который уже пустил себя во все тяжкие. Он уже не знает, как о себе напомнить. И Дзюбу, считаю, он подставляет. Артём на волне популярности, сейчас ведь модны всякие социальные сети. Он немного успокоится, когда сезон начнется и все встанет на свои места.

- На ваш взгляд, футболист имеет право так себя вести, или его поведение порочит репутацию клуба?

- Я из другого поколения. Тогда такое даже представить было невозможно. Хотя и после нашего поколения вряд ли кто-то из ребят решился бы на такое. Но сейчас модно ловить хайп. Поэтому я никого не обвиняю. Я сколько раз уже говорил: может раздеться, пробежаться по Красной площади голым с каким-нибудь портретом, кричать матом-перематом, как сейчас делают известные блогеры.

- Тому же Леониду Слуцкому такой пиар пока не помогает устроиться на работу.

- С одной стороны не помогает, но мне же журналисты звонят за комментариями на эту тему. Лично для меня Слуцкий – не футбольный человек и не был таковым. Пусть делает, что хочет.

- Если бы вы были руководителем клуба, не взяли бы на работу тренера с такой репутацией?

- Ну почему? Кто-то берет таких тренеров.

- Но у нас же больше нет таких эпатажных наставников.

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- Меня другое поражает. Беда, когда читаешь про Андрея Канчельскиса, и кто-то умудряется голос повышать, кричать о том, что он чуть ли не спился. Беда в том, что такие люди, как Канчельскис, у нас вне футбола. Отсюда надо начинать, потому что молодежь равняется на предыдущее поколение, как мы на Гаврилова и Черенкова в свое время.

- А с кого Дзюба берет пример?

- Артём просто на волне, поэтому делает это. Что такого? Это молодой парень. Его ведут, он и хайпует. Отсюда идет популярность.

- Все это не влияет на его игру?

- Нет. Он полгода сидел в Турции на скамейке, а потом вернулся и стал лучшим. Забил столько, сколько многие за пять лет забивают.

- Он не опустит голевую планку в следующем сезоне?

- Нет, конечно. В «Локомотиве» хороший подбор футболистов. С таким составом команда должна быть в пятерке. Она и в прошлом чемпионате должна была бороться за медали, если бы не было немцев, которые больше двух с половиной лет чудили. И тот состав должен был быть в шестерке. Сейчас все успокоилось. Взяли нормальных ребят: Пиняева, Глушенкова, Лантратова, того же Дзюбу - и состав более-менее выровнялся.

Елена Григорьевская