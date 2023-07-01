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Захарян вряд ли перейдёт в «Галатасарай» — известна причина слухи

01 Июля 2023 • 15:41 Комментировать

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не пополнит состав «Галатасарая» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Якуп Чинар, новая сумма отступных в контракте 20-летнего хавбека для европейских клубов составляет 25 миллионов евро. Резкое повышение стоимости снизило шансы игрока на переезд в турецкий «Галатасарай». Отмечается, что предыдущая сумма выкупа Захаряна была 15 млн евро.

В сезоне-2022/23 футболист сыграл в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив десять результативных передач. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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