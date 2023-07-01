Дзюба: Хочу попробовать себя в роли тренера

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признался, что в будущем хочет стать тренером.

«Хочу попробовать. Все говорят, что это совсем другой мир. Мне это интересно, потому что игроки, когда становятся специалистами — меняются. Я хочу оставаться самим собой», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

В прошедшей кампании 34-летний футболист принял участие в 13 матчах за «Локомотив», в которых забил восемь голов и записал на свой счет пять результативных передач. Трудовой договор Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2024 года, однако в нем есть опция продления на еще один сезон.