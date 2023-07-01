Семак подтвердил, что Вендел хочет уйти из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе из команды полузащитника Маркуса Вендела.

«У Вендела есть желание попробовать себя в другом клубе. Но на сегодня он игрок «Зенита». Хотя руководство разрешило ему искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно», — передает слова Семака «Чемпионат».

В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и стал автором пяти результативных передач. Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 24 млн евро.