Жоаозиньо хочет остаться в РПЛ

Бывший нападающий «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопрос о своём будущем. Ранее сообщалось, что 34-летний бразилец с российским паспортом хочет вернуться на родину.

«Пока что продолжаю тренироваться вместе с «Сочи». Предложений от российских клубов сейчас нет. Возвращение в Бразилию? Хотелось бы остаться в России», — приводит слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Футболист выступал за «Сочи» с 2020 года. Однако недавно клуб объявил о прекращении сотрудничества с игроком. В минувшем сезоне он появился на поле в 27 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет три результативные передачи.