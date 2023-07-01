Камоцци заявил, что европейские клубы следят за игроками РПЛ

Известный футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном отъезде игроков РПЛ в европейские клубы.

«В Европе следят за футболистами из РПЛ. Такие трансферы вполне возможны. Почему нет», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник «Спартака» Даниил Хлусевич находится в шорт-листе четырех клубов Европы, в числе которых три представителя Серии А. Кроме того, хавбек «Зенита» Далер Кузяев может пополнить состав «Бешикташа».

Первый тур нового розыгрыша Российской премьер-лиги пройдет 21-23 июля. Добавим, что трансферное окно в России открыто до 14 сентября.