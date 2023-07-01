Ковтун: «Спартак» Абаскаля привлекает, у команды есть будущее

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Ковтун оценил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» под руководством Абаскаля привлекает. В минувшем сезоне были достаточно хорошие матчи, атака выстроена. Создалось впечатление, что будущее у этой команды есть», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

Специалист добавил, что в последнее время его радуют молодые футболисты «Спартака», которые неплохо себя проявляют.

В прошедшем сезоне «Спартак» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Новый розыгрыш национального чемпионата стартует 21-23 июля.