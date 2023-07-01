Деменко: Нам не нужно обращать внимания на решения чешских властей в отношении России

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко поделился комментарием о решении властей Чехии, которые запретили местным спортсменам выступать в России. Напомним, на данный момент в РПЛ работают два чешских тренера: Иржи Ярошик («Оренбург») и Марцел Личка («Динамо»).

«Это все политические моменты. Наверное, не нужно афишироваться. Нам не до Европы. Надо идти и заниматься своими вопросами и не обращать внимания на то, что они там делают», — приводит слова Деменко Vprognoze.

Старт нового розыгрыша Российской премьер-лиги запланирован на 21-23 июля. В первом туре «Оренбург» встретится со «Спартаком», а «Динамо» проведет матч против «Краснодара».