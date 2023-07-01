Егоров: «Спартак» поздравил Бакаева? Ждём поздравления Дзюбы

Известный журналист Дмитрий Егоров поделился мнением о поздравлении с днём рождения нападающего «Зенита» Зелимхана Бакаева со стороны «Спартака».

«Спартак не поздравляет Федуна и Глушакова, а человека, который выбрал «Зенит» — отмечает. Ждем поздравления с днем рождения в честь Артёма Дзюбы», — написал Егоров в своем телеграм-канале.

Напомним, Бакаев является воспитанником московского «Спартака». Сегодня, 1 июля, футболисту исполняется 27 лет. Бакаев выступал за «красно-белых» до лета 2022 года, после чего перебрался в санкт-петербургский «Зенит» на правах свободного агента.

«Спартак» поздравил игрока «Зенита» с днём рождения