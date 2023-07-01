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Деменко назвал ключевые позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

01 Июля 2023 • 13:10 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о трансферной работе «красно-белых».

«Болельщикам не стоит переживать из-за отсутствия трансферов. Я уверен, что они еще будут. Конечно, нужно это сделать как можно быстрее, чтобы новички успели адаптироваться», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

По мнению бывшего футболиста, этим летом столичному клубу необходимо подписать центрального защитника, полузащитника и форварда.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию своего первого новичка. Им может стать вингер «Кадиса» Тео Бонгонда. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», футболист будет зарабатывать в стане «красно-белых» 1,3 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко
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