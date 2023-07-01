Гранат: «Рубин» должен стать крепким середняком и быть в первой восьмёрке

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос о перспективах «Рубина» в новом сезоне после возвращения в РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы «Рубин» в следующем сезоне был в первой восьмерке. Команда должна стать крепким середняком, чтобы в домашних матчах казанцы выглядели уверенно», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Как считает эксперт, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заслужил продолжить работу в команде, ведь он решил задачу по возвращению в элитный дивизион за короткий срок.

Первый тур нового розыгрыша чемпионата России пройдет с 21 по 23 июля. На старте сезона «Рубин» сыграет в гостях с «Локомотивом».